Alba Parietti svela quel segreto tenuto nascosto a Francesco Oppini: ‘Non ho potuto comunicarglielo’

Alba Parietti ha parlato su Instagram del momento difficile di Francesco Oppini nella casa del GF Vip, svelando di avergli tenuto segreto un doloroso dettaglio.

Il Grande Fratello Vip tiene “segregati” i concorrenti per mesi, motivo per cui alcuni di loro perdono contatto con il mondo reale. È il caso di Francesco Oppini che, stando alle parole di sua madre Alba Parietti, non è stato messo al corrente di un “segreto”. Ma di cosa si tratterà mai?

LEGGI ANCHE: — GF Vip, Tommaso Zorzi e la bellissima lettera per Francesco Oppini: il video che vi commuoverà

Alba Parietti parla del figlio sui social: il lungo messaggio

Partiamo dal principio, Alba Parietti ha scritto un lungo post nel quale parla appunto di Francesco Oppini e delle sue incertezze: non è infatti un segreto che, dopo l’annuncio dell’allungamento del programma, il concorrente stia pensando di abbandonare la casa.

“Francesco ha bisogno di prendere una decisione difficile – ha scritto la Parietti su Instagram – è molto provato e stanco. Lo vedo come quando ha la febbre, è confuso è disperato. […] Mi fa una grande tenerezza e non posso fare nulla per aiutarlo. Deve decidere da solo. Ha 38 anni ma vederlo così mi fa male, così come mi fa male leggere commenti cattivi o richieste impossibili da realizzare perché comunque è una decisione personale in cui non possiamo interferire”.

Alba Parietti e quel dettaglio tenuto segreto a Francesco Oppini

Poi, però, fa anche una rivelazione: “Ne approfitto per abbracciare tutte le persone che in questo momento ci hanno sostenuto nonostante stiamo vivendo come tutti un momento doloroso e difficile e vedono in Francesco un amico, una compagnia. Grazie. Abbiamo bisogno della vostra comprensione e del vostro sostegno morale per Francesco. Che sarà lo stesso fuori o dentro alla casa”.

Tutto fa pensare ad un lutto in famiglia e, infatti, in un commento di risposta ad un utente che polemizzava sui tentennamenti di Francesco, la Parietti ha confermato: “Io ho avuto un periodo durissimo e ho affrontato un lutto per me atroce senza comunicarglielo. E mi sono vissuta il dolore e il lutto da sola. Pensi sia giusto questo? Pensi sia giusto che Cristina stia sola per 6 mesi più quelli precedenti? Lo vedi felice di restare? Io lo vedo stanchissimo!”

Praticamente, il lutto affrontato da Alba Parietti è stato tenuto segreto a Francesco Oppini, impegnato all’interno della casa. Ma per quale motivo non ha potuto comunicarglielo?

Foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy