Dopo le incomprensioni, Tommaso Zorzi fa pace con Francesco Oppini e Stefania Orlando: l'influencer si lascia andare alla lacrime, gli amici lo consolano

Sono giorni difficili per i concorrenti del GF Vip. La notizia del prolungamento del programma fino a febbraio è stata una doccia fredda per tutti. Qualcuno, come Elisabetta Gregoraci, ha già deciso di abbandonare perché vuole trascorrere il natale con suo figlio Nathan. Anche Francesco Oppini vorrebbe uscire dalla casa, e la sua decisione ha messo in crisi Tommaso Zorzi, che ha reagito malissimo, litigando con lui e con Stefania Orlando. Nella notte, però, i tre inseparabili amici si sono ritrovati, chiariti. E l’influencer è scoppiato in un pianto inconsolabile.

GF Vip, Zorzi chiarisce con Oppini e Stefania Orlando

Dopo le incomprensioni, arriva il chiarimento. Tommaso Zorzi si è confrontato sia con Francesco Oppini che con Stefania Orlando, confidando i suoi dubbi legati a una eventuale permanenza nel GF Vip senza di loro.

Tommy è apparso fragile, quasi indifeso. Timoroso di non riuscire a resistere nella casa di Cinecittà senza i suoi legami più stretti. Maria Teresa Ruta, altra sua grande amica, lo ha rassicurato: “Io per te resto, non ti mollo, finché ci sei tu rimango”. Una consolazione che non basta però a rasserenare gli animi. Zorzi ha bisogno di chiarirsi con Francesco e Stefania. E lo fa nella notte.

Seduti in quella che è stata ribattezzata la piazzetta Morra, il gruppo si confronta e Tommaso si lascia andare a un pianto liberatorio. “Siete le persone più importanti con le quali ho legato” dice tra le lacrime. “Senza di loro muoio” aggiunge. Maria Teresa corre a prendere dei fazzolettini, Stefania lo accarezza e Francesco lo stringe forte a sé, in un sincero abbraccio, mentre l’amico si abbandona alle lacrime.

Quando è il momento di andare a letto, Zorzi torna a dormire nella stanza blu dove lo aspettano Oppini e Stefania Orlando. Prima di addormentarsi, Francesco e Tommaso si stringono per mano. Non c’è bisogno di dire altro, tra loro.