Sono giorni difficili per i concorrenti del GF Vip. La notizia del prolungamento del programma fino a febbraio è stata una doccia fredda per tutti. Qualcuno, come Elisabetta Gregoraci, ha già deciso di abbandonare perché vuole trascorrere il natale con suo figlio Nathan. Anche Francesco Oppini vorrebbe uscire dalla casa, e la sua decisione ha messo in crisi Tommaso Zorzi, che ha reagito malissimo, litigando con lui e con Stefania Orlando. Nella notte, però, i tre inseparabili amici si sono ritrovati, chiariti. E l’influencer è scoppiato in un pianto inconsolabile.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy