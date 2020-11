GF Vip, Stefania Orlando piange per Tommaso Zorzi: cosa è accaduto tra i due

L'annuncio del prolungamento del GF VIP scompone gli equilibri della Casa e fa litigare i grandi amici Tommaso Zorzi, Francesco Oppini e Stefania Orlando: fra Tommi e Stefania cala il gelo...

Stefania Orlando e Tommaso Zorzi sono una coppia molto amata nella Casa del Grande Fratello Vip: la loro amicizia è un punto fermo nelle dinamiche della Casa e loro sono sempre schierati l’uno a favore dell’altro, costi quel che costi. L’annuncio dato ieri sera da Signorini aprendo la busta rossa, il prolungamento del Gf Vip fino a febbraio, ha però messo in crisi i concorrenti e i loro equilibri.

Gf Vip Stefania Orlando piange per Zorzi: che succede

Tra i concorrenti decisi ad abbandonare il gioco, che durerà altri due mesi rispetto a quanto stabilito all’inizio, ci sono Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini: lei perchè vuole passare le vacanze con il figlio, lui per tornare dalle braccia della fidanzata ma anche per motivi lavorativi.

Tommaso non ha preso bene la decisione (che non è ancora affatto definitiva) di Francesco ed ha deciso addirittura di andare a dormire nella stanza arancione, abbracciato alla Gregoraci. Ma quello che più lo ha fatto arrabbiare è stata la posizione della sua grande amica Stefania, che ha preso le difese di Oppini invece che le sue.

Alla fine fra i due è arrivato lo scontro, mentre cercavano entrambe di consolare Maria Teresa Ruta, scoppiata in lacrime per il cambio di stanza di Zorzi.

“Non ci sei solo tu qua dentro. Abbiamo avuto tutti la tranvata, questa cosa riguarda tutti! Scusa se ti ho voluto sempre bene!“, è sbottata Stefania, al che Tommaso le ha voltato le spalle ed è tornato nella stanza arancione.

Stefania ha invece continuato a vagare per casa ed infine è scoppiata a piangere anche lei, in cucina, con Oppini che cercava di consolarla. Anche il popolo del web, da sempre schierato con Zorzi, in questa occasione lo ha bacchettato: il suo è sembrato a tutti un atteggiamento capriccioso.

Io esattamente come Stefania Orlando: cerco di far chiarire i miei amici che hanno litigato ma, in conclusione, faccio la fine di EMILY, mentre magari loro hanno chiarito. Un classico. #GFVIP pic.twitter.com/EDGu6vA3Lv — Giovanni☄️ (@giovannigagli17) November 24, 2020

Mi dispiace vederla così per tommy, non lo merita. Tommy si comporta da bambino. Forza Stefy siamo con te 😘 — Massimø (@Cinoforever) November 24, 2020

Il giorno dopo, la baruffa non è ancora passata: nei cieli di Cinecittà volteggia un aereo per Stefania, ma Tommaso non esce per vederlo e lei si offende (ancora di più).