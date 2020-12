GF Vip, Tommaso legge le carte e svela il vincitore: ecco chi sarà sul podio secondo i tarocchi di Zorzi

Tommaso Zorzi ha deciso di chiedere alle carte chi sarà il vincitore e chi salirà sul podio del GF Vip: ecco cosa hanno risposto i tarocchi

Al GF Vip, Tommaso Zorzi si è dedicato ad un’attività un po’ esoterica come la lettura delle carte ai suoi coinquilini: un momento piuttosto divertente nel quale l’influencer ha anche svelato il podio e il vincitore del reality show di casa Mediaset. Di chi si tratterà mai? Chi uscirà con la palma di campione della casa più spiata d’Italia?

LEGGI ANCHE: — Oroscopo 2021, come sarà il nuovo anno? Ecco le previsioni segno per segno

Tommaso Zorzi fa le carte per scoprire il vincitore del GF Vip

Andiamo con ordine. Dopo aver fatto un po’ di previsioni sul futuro e sull’amore dei singoli coinquilini, il buon Tommaso ha fatto un giro di carte, persona per persona, per capire chi sarà il vincitore del GF Vip.

LEGGI ANCHE: — Tommaso Zorzi legge le carte a Zelletta e svela un secondo uomo nella sua love story con Natalia: ecco di chi si tratta

Per prima cosa, ha rivelato che Giulia Salemi non vincerà. Poi, quando il settebello uscito davanti a se stesso, Tommy non ha avuto dubbi: “Ecco amore la carta più bella! Vincitore”.

Secondo Tommaso, Stefania Orlando salirà sul podio

Infine, quando è arrivato davanti a Stefania Orlando, Tommaso le ha predetto che arriverà sul podio!

Un momento davvero divertente, che sembra però piuttosto verosimile per i nomi in gioco… specie per Stefania Orlando. Qualche tempo fa, vi ricorderete, Giacomo Urtis fece a sua volta i tarocchi alla conduttrice tv, facendola quasi impazzire.

Giacomo le aveva infatti rivelato che fuori dalla casa c’era una donna che avrebbe potuto avvicinarsi al marito, facendo andare la Orlando ha dato completamente di matto, tanto che ci vollero diverse ore affinché si calmasse.

Oggi, però, con il responso arrivato dalle carte di Tommaso Zorzi, Stefania può stare tranquilla: se lo stesso Tommy sarà il vincitore del GF Vip, lei rimarrà comunque fino alla fine e salirà sul podio! E voi? Credete alle previsioni di Tommaso?

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy