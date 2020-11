GF Vip, Urtis legge i tarocchi e fa arrabbiare Stefania Orlando: ‘Con una situazione del genere’

Giacomo Urtis ha letto i tarocchi agli altri concorrenti del GF Vip, facendo arrabbiare Stefania Orlando per il responso delle carte.

Al Gf Vip va in scena un momento destinato a fare storia: Giacomo Urtis ha letto i tarocchi a Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi, Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando. Un siparietto davvero memorabile, dove però qualcuno ad un certo punto è esploso dalla frustrazione dopo il risultato delle carte. Ma cosa sarà mai accaduto nella casa più spiata d’Italia?

LEGGI ANCHE – GF Vip: Giacomo Urtis e Tommaso Zorzi rubano il vino a Rosalinda

GF Vip: Giacomo Urtis legge i tarocchi a Tommaso ed Elisabetta

Partiamo dal principio: i tarocchi di Giacomo Urtis sono cominciati un po’ male. Il chirurgo dei vip ha difatti precisato un dettaglio su chi potrebbe lasciare la casa.

“Allora – ha esordito – vi dico che abbandoneranno una o due persone”. Di fronte a queste parole sul volto di Tommaso Zorzi è apparsa un’espressione terrorizzata, tanto che l’influencer ha tracannato d’un fiato il suo bicchiere di vino… Ovviamente Tommy ha subito pensato ad un addio al reality da parte di Francesco Oppini. Ma le carte hanno detto anche altro.

Poi, Urtis ha letto le carte per Elisabetta Gregoraci, dicendole: “C’è tanta invidia, stai attenta: poche amiche ma buone”. L’ex moglie di Briatore è partita subito a razzo, raccontando che le amiche le invidiano i vestiti, la casa, i gioielli e il non avere la cellulite… La risposta di Giacomo è stata: “Eh, ma tu devi metterti i vasi in casa così si concentrano sul vaso e non su di te”.

Urtis fa le carte a Stefania Orlando, lei si arrabbia per il responso

Mentre Tommaso Zorzi si divertiva come un pazzo, Giacomo Urtis ha letto i tarocchi anche a Stefania Orlando, sentenziando: “C’è un’amica che ti invidia fuori”. Tommaso sembra averla individuata subito, visto che ha fatto riferimento alla Brandi urlando: “Matilde! È la Brandi l’amica gelosa, figurati se non voleva stare qua!”

Poi, però, quando Giacomo le ha rivelato che c’è una donna che potrebbe avvicinarsi al marito, la Orlando ha dato completamente di matto, arrabbiandosi e cominciando un lungo monologo contro il provetto cartomante.

“Con una situazione del genere, pure ‘ste carte di me..a mi tiri fuori? – ha sbraitato la showgirl – Ma smettiamola, me ne vado a letto. Figurati che gliene frega a Matilde. Lasciatemi stare. Non me le sono fatte mai leggere le carte! Hanno tirato su Tommaso, a me hanno tirato giù. Non c’era niente di entusiasmante. Uno dice: che ci è venuto a fare qua… io mo mi faccio la valigia! La mia partecipazione al Grande Fratello è completamente inutile. Mi odieranno tutti quando uscirò. Ho davvero le carte di me..a”.

Dopo le carte di Urtis, tutti consolano Stefania

A consolarla, oltre allo stesso Urtis che ha tentato di sdrammatizzare, è arrivata anche Elisabetta Gregoraci, che ha provato a rassicurarla su quanto in realtà suo marito sia innamorato di lei… E infatti dopo un po’ Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, ha twittato sulla situazione: “Urtis! Più che tarocchi sono carte tarocche!!”

Il punto più alto si è toccato però dopo un po’, quando Giacomo Urtis è stato chiamato in confessionale, scatenando ancora una volta l’ironia di Tommaso Zorzi, che gli ha detto: “vai vai, che ti dicono di non fare più i tarocchi”.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy