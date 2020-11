Poi, però, quando Giacomo le ha rivelato che c’è una donna che potrebbe avvicinarsi al marito, la Orlando ha dato completamente di matto, arrabbiandosi e cominciando un lungo monologo contro il provetto cartomante.

“Con una situazione del genere, pure ‘ste carte di me..a mi tiri fuori? – ha sbraitato la showgirl – Ma smettiamola, me ne vado a letto. Figurati che gliene frega a Matilde. Lasciatemi stare. Non me le sono fatte mai leggere le carte! Hanno tirato su Tommaso, a me hanno tirato giù. Non c’era niente di entusiasmante. Uno dice: che ci è venuto a fare qua… io mo mi faccio la valigia! La mia partecipazione al Grande Fratello è completamente inutile. Mi odieranno tutti quando uscirò. Ho davvero le carte di me..a”.

