GF Vip, il regalo speciale di Tommaso Zorzi per il compleanno di Stefania Orlando

Stefania Orlando ha festeggiato 54 anni nella casa del Grande Fratello Vip: ecco il regalo inaspettato da parte di Tommaso Zorzi

Il 23 dicembre Stefania Orlando ha compiuto 54 anni, festeggiandoli nella casa del Grande Fratello Vip: ma la showgirl e presentatrice tv ha ricevuto anche un bellissimo regalo di compleanno da parte del suo coinquilino preferito, ovvero Tommaso Zorzi. Ma cosa le avrà mai regalato di tanto speciale?

Tommaso Zorzi: ecco il regalo di compleanno per Stefania Orlando

Partiamo dall’inizio. Con il compleanno di Stefania Orlando, l’intera casa del Grande Fratello si è dedicata ai festeggiamenti, dandosi alla pazza gioia tra un regalo, una dedica e un karaoke…

Ebbene, Stefania ha ricevuto un regalo da parte di Tommaso Zorzi, che le ha dedicato ‘Ti amo’ di Umberto Tozzi, cantandola insieme a lei davanti a tutti. Un momento che sembra sancire finalmente una riconciliazione tr a i due, dopo i dissidi di qualche tempo fa (culminati con la nomination della Orlando da parte di Tommy).

I regali e le dediche di Simone Gianlorenzi per Stefania

Il regalo di Tommaso Zorzi è stato graditissimo, tanto che Stefania ha fatto sapere che “viene subito dopo quello di mio marito”. Simone Gianlorenzi, infatti, ha fatto avere alla moglie delle bellissime e romantiche sorprese, che hanno stupito davvero tutti.

Il musicista, durante una videochiamata, ha raccontato di avere scritto una canzone per lei, cantandogliela ma precisando “scusa se non è bella quanto te”. Poi le ha inviato uno striscione aereo, con scritto “Sei la nostra vita, Happy Birthday” da parte sua e del cane Margot…

Insomma, tra il regalo di Simone Gianlorenzi, la dedica di Tommaso Zorzi e l’affetto di fan e coinquilini, non si può dire che per Stefania Orlando non sia stato un compleanno memorabile!

Stefania Orlando e Tommaso Zorzi cantano “ti amo”#GFVIP pic.twitter.com/BL7JSTQ9IH — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 23, 2020

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy