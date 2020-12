‘Messo alle strette devi attaccare’, Tommaso Zorzi svela il vero motivo per cui ha nominato Stefania Orlando

Tommaso Zorzi ha confessato finalmente il vero motivo per il quale ha nominato Stefania Orlando: ecco perché lo ha fatto.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip è successa una cosa davvero inaspettata, della quali molti si sono chiesti il motivo: Tommaso Zorzi ha nominato Stefania Orlando. Il perché di questa decisione è rimasto segreto per un po’, fino a quando Tommy ha deciso di rivelarlo con uno sfogo.

Perché Tommaso Zorzi ha nominato Stefania Orlando: il vero motivo

Partiamo dal principio. Al momento di scegliere un coinquilino, Tommaso Zorzi ha nominato Stefania Orlando senza precisarne il motivo ma pentendosene subito dopo. A molti il suo è sembrato un momento di debolezza, tanto che la stessa Stefania pareva averlo subito perdonato.

Fin qui nulla di male, se non fosse che parlando con Filippo Nardi e Samantha De Grenet, il buon Tommy ha spiegato le ragioni del suo gesto.

“Sono una scheggia pazza, quando sei messo alle strette devi attaccare”

“Nessuno è salvo dalle mie nomination – ha esordito – io sono una scheggia pazza. Allora adesso vi dico una cosa. Avevo visto delle cose in Stefania. Diciamo che avevo notato che c’erano delle frasette che celavano un astio anche con me e Maria Teresa. Nominandola io scoperchio il vaso di Pandora. Perché quando sei messo alle strette devi attaccare”.

Tutta una strategia, la sua: “Adesso ha la scusa per prendersela con me e quindi me le dirà tutte. Perché è propedeutico per un rapporto. Secondo me c’erano delle cose. Però non abbiamo ancora risolto, non mi guarda in faccia. C’era qualcosa di non risolto ultimamente. Negli ultimi dieci giorni non ci calcolavamo moltissimo. Da quando è uscito Francesco più o meno. Non ho messo da parte il sentimento. Ho detto ‘proprio perché sono tuo amico ti nomino, così se non mi dici delle cose me le dirai’”.

Dunque, a quanto pare, il motivo per il quale Tommaso Zorzi ha nominato Stefania Orlando è perché vuole chiarire definitivamente con lei… forse però il gesto è stato un po’ estremo! Voi come la pensate? O a Natale dovremmo essere tutti più buoni?

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy