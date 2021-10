GfVip, ‘non seguitela’: la dieta di Sophie fa scatenare gli utenti. ‘È un messaggio sbagliato’

Secondo alcuni utenti, Sophie starebbe dando un esempio non proprio corretto in quanto ad alimentazione

La convivenza dei concorrenti all’interno del GFVip non sempre è facile, soprattutto quando si tratta di mettere tutti d’accordo per quanto riguarda il cibo.

C’è una concorrente però che in quanto a regime alimentare starebbe dando un esempio non proprio corretto.

La dieta di Sophie codegoni infatti sta creando non poche critiche sul web. Come spiega un utente sui social, la ragazza farebbe un solo pasto al giorno, “mangia la pasta ogni 6 mesi, no carboidrati e a volte fa digiuni di due giorni in cui mangia al massimo un biscotto”.

Molti utenti sono quindi intervenuti attraverso i commenti sui social, scoraggiando chiunque a seguire questo regime alimentare.

L’appello è rivolto soprattutto alle più giovani, che potrebbero prendere Sophie come modello da seguire, senza prima informarsi o consultare uno specialista.