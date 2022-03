Oscar, Will Smith lo ha fatto dietro le quinte dopo il pugno dato a Chris Rock: Denzel Washington interviene

Will Smith ha dato un pugno in faccia a Chris Rock sul palco degli Oscar 2022: il gesto è diventato immediatamente virale. Ecco il motivo

Succede di tutto alla cerimonia degli Oscar 2022, durante la quale Will Smith ha sferrato un pugno in pieno viso al comico Chris Rock, scandalizzando e stupendo il pubblico dell’Academy. Ma cosa sarà successo di preciso?

Durante la premiazione degli Oscar 2022, Will Smith ha sferrato un pugno in pieno viso a Chris Rock a causa di una battuta infelice sulla moglie, Jada Pinkett.

Oscar 2022: Will Smith sferra un pugno a Chris Rock

Andiamo con ordine. Will Smith è stato premiato con la statuetta di miglior attore protagonista per King Richard – Una famiglia vincente. Tuttavia, qualche istante prima, mentre Chris Rock si apprestava a presentare il premio per il miglior documentario, ha fatto una battuta piuttosto infelice sul taglio di capelli di Jada Pinkett Smith, moglie di Will Smith, paragonandola al personaggio in The Edge of Honor con Demi Moore, a causa della sua calvizie. Jada Pinkett Smith è infatti affetta da alopecia come conseguenza di una malattia.

È stato a quel punto che Will Smith si è alzato, andando deciso verso Chris Rock per sferrargli un pugno in pieno viso sul palco degli Oscar 2022. Dopodiché è tornato al suo posto, inveendo contro di lui invitandolo a non nominare più la Pinkett.

Denzel Washington abbraccia Will Smith: cosa è successo

Durante la pausa pubblicitaria, lo stesso Will Smith è stato preso da parte da Denzel Washington e Tyler Perry, oltre alla stessa Jada Pinkett, accanto ai quali è scoppiato in lacrime parlando del suo gesto e della malattia della moglie. Washington lo ha anche abbracciato, stringendolo forte per cercare di calmarlo.

Will Smith si è poi scusato con l’Academy per il suo gesto raccontando che “l’amore fa fare cose pazze“.

