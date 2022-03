Oscar 2022, Will Smith e lo schiaffo a Chris Rock: la reazione scioccata di tutti gli attori presenti

Come hanno reagito le stelle del cinema presenti al Dolby Theatre di fronte allo schiaffo Will Smith nei confronti di Chris Rock agli Oscar 2022?

Alla cerimonia di premiazione degli Oscar 2022 è successo davvero di tutto: Will Smith ha sferrato uno schiaffo in faccia a Chris Rock, causando la reazione di tutte le altre star presenti a teatro. Le reazioni sono state innumerevoli e non tutte

Lo schiaffo che Will Smith ha rifilato a Chris Rock sul palco degli Oscar 2022 ha stupito davvero tutti gli attori presenti al Dolby Theatre di Los Angeles. Ma come avranno reagito le stelle del cinema presenti alla cerimonia?

Lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock sul palco degli Oscar

Partiamo dal principio. Premiato con la statuetta di miglior attore protagonista per King Richard – Una famiglia vincente, qualche minuto prima di ricevere il premio Will Smith si è reso protagonista di un gesto che ha stupito davvero tutti: salito sul palco ha colpito Chris Rock in pieno viso con uno schiaffo.

Rock aveva infatti fatto una battuta infelice sul taglio di capelli di Jada Pinkett Smith, moglie di Will Smith calva a causa di una malattia.

La reazione delle celebrities al gesto dell’attore

In tanti credevano che lo schiaffo rifilato da Will Smith a Chris Rock fosse una gag organizzata, ma la verità è che l’eterno principe di Bel-Air ha perso davvero le staffe di fronte a quello che è sembrato un vero e proprio insulto nei confronti di sua moglie.

Tra i tanti attori presenti in teatro, in molti hanno colto le reazioni delle celebrità al gesto di Will Smith, da Emma Stone che non credeva ai suoi occhi, a Meryl Streep rimasta decisamente scandalizzata da quanto appena visto.

Mel Gibson è invece rimasto immobile, cominciando a riflettere visibilmente sdegnato. Lo stesso ha fatto Scarlett Johansson, mentre Dwayne Johnson ‘The Rock’ sembrava non riuscire a muoversi dallo sconcerto.

Anche Denzel Washington è parso completamente stupito, tant’è che dopo il gesto (in pausa pubblicità) è andato ad abbracciare Will Smith. Ryan Gosling, invece, rideva sotto i baffi…. E anche Matt Damon non sapeva se piangere o ridere.

Ma quella che ha è esplosa in un incredulo grido è stata Nicole Kidman, che ha avuto una reaction che ha riassunto un po’ tutte quelle dei suoi colleghi: sconvolta, sbalordita, stupefatta ma anche (forse) intimamente divertita.

