Will Smith parla dopo il cazzotto a Chris Rock: dovrà restituire l’Oscar? Le sue parole addolorate

Will Smith scrive un messaggio di scuse dopo il pugno rifilato a Chris Rock. E nel frattempo si vocifera che dovrà restituire l'Oscar.

Dopo il cazzotto in mondovisione rifilato a Chris Rock sul palco della cerimonia degli Oscar 2022 spuntano alcune notizie sulle conseguenze del gesto di Will Smith: dalla possibilità che debba restituire l’Oscar ad una importante decisione del comico, passando per le parole di scuse dello stesso principe di Bel-Air.

Will Smith dovrà restituire l’Oscar ricevuto dopo il pugno rifilato a Chris Rock? Lui nel frattempo si scusa pubblicamente sui social. Photo Credits: Kikapress

Will Smith dovrà restituire l’Oscar dopo il pugno a Chris Rock?

Andiamo con ordine. Secondo il New York Post, c’è la possibilità che l’Academy chieda a Will Smith di restituire l’Oscar ricevuto per Una Famiglia Vincente – King Richard. Una decisione conseguente al pugno tirato dall’attore a Chris Rock sul palco della cerimonia degli Oscar, in quanto l’evento è organizzato nel “ripudio di qualsiasi forma di violenza“.

Nel frattempo, ad ogni modo, Chris Rock ha deciso di non sporgere denuncia nei confronti di Will Smith per il cazzotto ricevuto. Anche perché, secondo le leggi statunitensi, un’aggressione come quella vista sul palco della cerimonia degli Oscar avrebbe potuto costargli una reclusione di circa sei mesi.

Will Smith si scusa sui social: ecco il suo messaggio addolorato

Per quel che riguarda Will Smith, in attesa di saperne di più, ha deciso di scrivere sui social un sentito e addolorato messaggio per chiedere scusa a Chris Rock, all’Academy e al pubblico di tutto il mondo.

La violenza in tutte le sue forme è velenosa e distruttiva. Il mio comportamento agli Academy Awards di ieri sera è stato inaccettabile e imperdonabile. Le battute a mie spese fanno parte del lavoro, ma una battuta sulla condizione medica di Jada per me era troppo da sopportare e ho reagito in maniera emotiva. Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris. Ho esagerato e ho sbagliato. Sono imbarazzato e le mie azioni non corrispondono all’uomo che voglio essere. Non c’è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza. Vorrei anche scusarmi con l’Academy, con i produttori dello show, con tutti i partecipanti e con tutti quelli che stanno guardando in tutto il mondo. Vorrei chiedere scusa alla famiglia Williams e alla mia famiglia di King Richard. Mi dispiace profondamente che il mio comportamento abbia macchiato quello che è stato un viaggio altrimenti splendido per tutti noi. Sono un lavoro in corso. Sinceramente, Will Smith

Photo Credits: Kikapress