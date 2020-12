Dopo aver accusato Tommaso Zorzi di essere un succhia energia, ora Maria Teresa Ruta attacca Francesco Oppini reo di aver 'spento' l'influencer.

Maria Teresa Ruta cambia direzione e dopo aver messo sotto ‘attacco’ Tommaso Zorzi per aver ‘manipolato’ le attenzioni di Francesco Oppini, ora critica proprio quest’ultimo. Una frase che ha colto molti di sorpresa e che ha lasciato i fan del GfVip con molti punti interrogativi.

GfVip, Maria Teresa e quella frase su Tommaso Zorzi che spiazza tutti

Qualche settimana fa durante una chiacchierata con Andrea Zelletta e Adua Del Vesco, in cui parlavano di come Francesco Oppini avesse perso un po’ di smalto nei confronti del gioco e degli altri concorrenti, Maria Teresa Ruta aveva dato la colpa a Tommaso Zorzi. Secondo la conduttrice quest’ultimo era un ‘succhia energia’, aveva un atteggiamento troppo totalizzante nei confronti dell’amico il quale piano piano si è allontanato dagli altri coinquilini.

Ora che Oppini è uscito dalla casa più spiata di Italia, la Ruta raddrizza il tiro anzi capovolge le parti. Parlando sempre del rapporto tra i due concorrenti, Maria Teresa ribalta i ruoli e sostiene che Zorzi abbia perso il sorriso da quando è iniziata l’amicizia con Francesco.

Sui social l’uscita della bionda concorrente non è passata inosservata e qualcuno mette in guardia gli altri: la Ruta farebbe finta di essere svampita per poter dire qualsiasi cattiveria.

Quindi secondo MTR prima era Tommaso a togliere le energie a Francesco mentre adesso è Tommaso ad aver smesso di ridere dopo aver conosciuto Francesco #gfvip pic.twitter.com/v76xwiKBtO — Ari🐍 (@jkbansan) December 14, 2020

Qualcun altro sostiene che la sua affermazione abbia a che fare con il non essere più al centro dell’attenzione.

“Tommaso ha smesso di ridere quando ha cominciato l’amicizia con Francesco” Va be Maria Teresa se proprio ne vogliamo parlare parliamone: l’unica che la notte ha smesso di ridere quando Tommy gli show li faceva con Francesco e non con te sei proprio tu.”

Quali altre rivelazioni ci attendono?

Foto per gentile concessione dell’Ufficio Stampa Endemol Shine Italy