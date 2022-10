GF Vip, Antonino aggressivo con Edoardo e Nikita: mai visto così. Reazione esagerata? Cosa è successo

Antonino Spinalbese discute sia con Nikita Pelizon che con Edoardo Donnamaria, mostrando un'aggressività mai vista prima

Al GF Vip il nervosismo tra alcuni concorrenti sembra aver raggiunto le stelle. Tutta colpa delle nomination o c’è dell’altro?

LEGGI ANCHE:– GF VIP, Elenoire ossessionata da Nikita? ‘Divento una belva’: il suo piano per cacciarla dalla casa

Antonino Spinalbese, infatti, è apparso molto innervosito nei confronti di Nikita, tanto da raccontare ad Elenoire della sua nomination in modo diverso rispetto a quanto accaduto nella realtà.

La sua motivazione è stata “È la persona con cui parlo di meno, abbiamo chiacchierato venti minuti” ma il suo racconto nella casa è stato esagerato rispetto a quanto accaduto. Nella casa hanno provato a confrontarsi anche in quali letti dormire e provare a risolvere un problema legato alla disposizione dei vipponi nelle camere, ma tra i due non sembra proprio esserci un punto d’incontro.

Non solo, Antonino Spinalbese ha discusso anche con Edoardo Donnamaria, l’ex di Belen non ha mandato giù le motivazioni di quest’ultimo nel votarlo e più tardi in casa lo ha accusato di essere immaturo. “Sei un ragazzino, ci sta. Io mi comporto così perché sono un uomo. Poi ti chiedi perché le donne ti trattano così, te lo meriti, e io che ho speso anche tempo a parlarci”.

Edoardo è rimasto colpito dalla reazione aggressiva di Antonino, tanto da pensare che finalmente Spinalbese si sia mostrato per quello che è. Persino più tardi nella casa, Antonino è apparso ancora nervoso e si è rifiutato di giocare con Edoardo: “Edo? No, non ci gioco con lui. Dai che arriva il dodicenne Edo…”.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy