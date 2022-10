GF Vip, Elenoire ossessionata da Nikita? Ancora una volta la deride nel bel mezzo della festa per Giaele

Lo scherzo continua: Elenoire Ferruzzi è stata pizzicata ancora una volta mentre deride Nikita per il suo modo di parlare

Nella casa del GF Vip, Elenoire Ferruzzi sembra aver preso “di mira” Nikita Pelizon con le sue imitazioni. Non è infatti la prima volta che Elenoire viene sorpresa a imitare la modella, con il suo accento e il suo modo di parlare.

È successo di nuovo, durante la festa organizzata per Giaele: tutti i “vipponi” erano in sala a festeggiare ed Elenoire ha pensato bene di imitare ancora una volta Nikita, cominciando a parlare in inglese alla sua stessa maniera. Cristina Quaranta ha subito capito il riferimento e le due sono scoppiate a ridere.

Anche in camera da letto, dopo la festa, Cristina, Antonino ed Elenoire hanno continuato a ridere ed Elenoire ha continuato a parlare in inglese… Spinalbese ha persino confessato di averci parlato e di aver sospettato che Nikita potesse avere un interesse per lui.

“Adesso basta però, una volta si scherza, due si scherza, alla terza di scherza ma alla quarta non solo è ossessione, ma sei veramente una persona cattiva. Vogliamo fare qualcosa sì o no?” ha twittato un utente.

“Tralasciando le prese per il c**o di Elenoire, Antonino dopo il dialogo con Nikita pensa di poterle piacere… Qualcuno gli dica che essere stato l’ex non famoso di Belen non significa avere tutte le donne ai suoi piedi ora” ha scritto su Twitter un altro utente.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy