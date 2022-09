Gf Vip 7, ‘posso toccarle?’: la risposta di Elenoire spiazza tutti 

Elenoire Ferruzzi e le sue unghie lunghissime: il botta e risposta con Edoardo Donnamaria

Il GF Vip 7 ha accolto in casa nuovi concorrenti, tra cui Edoardo Donnamaria. Il giovane è diventato subito virale su Twitter, dove un momento condiviso con Elenoire Ferruzzi ha fatto il giro dei social.

“Mi sono svegliata da due minuti e la prima cosa che vedo è questo video, questo cast è totalmente sconnesso, grazie Alfonso” ha twittato un utente, condividendo la scena in cui Edoardo Donnamaria chiede ad Elenoire Ferruzzi se può toccarle le unghie e lei risponde che no, non può, ma che può toccarle invece il seno.

Elenoire infatti possiede delle unghie lunghissime, di cui lei stessa va molto fiera: “Sono la massima espressione della mia libertà […] Ovvio che sono mie, Ormai fanno parte di me, non saprei nemmeno vdermi senza. Però diventa un problema per fare il ritocco” aveva dichiarato ad Alfonso fuori dalla porta rossa, prima di entrare nella casa.

“Almodovar scansate” ha scritto ironicamente un altro utente, condividendo il botta e risposta tra i due.

“Ma Salatino l’ha capito che Elenoire da quando ha ricevuto la palpata di t***e da Edoardo se lo è dimenticato? Chiedo…” ha ironizzato un altro spettatore.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy