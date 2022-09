Gf Vip 7, Giulia Salemi ‘sabotata’ durante la puntata? L’errore della regia fa infuriare i fan 

Giulia Salemi e i tweet che non corrispondevano: nonostante i problemi, il pubblico la ama

Una nuova puntata del GF Vip è andata in onda, non senza qualche piccola polemica accesa dai fan su Twitter.

LEGGI ANCHE: — GF Vip, Elettra Lamborghini ‘scappa’ dal gossip della sorella Ginevra: dove si trovava mentre andava in onda la seconda puntata

Giulia Salemi infatti, durante la puntata, aveva selezionato dei tweet, ma quando Signorini le dava la parola la regia ne mostrava altri, scatenando il disappunto sui social degli utenti che si sono accorti subito della discrepanza.

“Giulia seleziona i tweet e la regia gliene manda altri” ha notato un utente su Twitter.

In ogni caso, Giulia giorno dopo giorno sta conquistando il favore del pubblico per la sua leggerezza, la sua bellezza e il suo carisma.

“‘Giulia Salemi la regina dei social’ cit. Alfonso Signorini, e hai perfettamente ragione” Urliamolo a gran voce”, “Nonostante l’incompetenza della regia, Giulia non è mai andata nel pallone anzi ha gestito tutto alla perfezione come la professionista che è, e farlo in diretta davanti ad un pubblico così ampio non è una cosa scontata. Bravissima” hanno twittato alcuni.

“Giulia ha conquistato tutti, leggere tweet di apprezzamento per lei, per quello che fa e per come lo fa anche da chi non la segue mi rende molto fiera. Leggerezza, allegria, carisma, simpatia. È a suo agio in quello studio, quello è il suo posto” ha scritto qualcun altro.

“Adoro leggere tutti i complimenti dei giornalisti e pubblico, Giulia è entrata nel cuore di tutti con la sua capacità, presenza, carisma e leggerezza, questo è solo l’inizio perché la tv ha bisogno di lei” ha scritto un altro utente.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset