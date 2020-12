Tommaso Zorzi zittito da Malgioglio: ‘non puoi parlarne’. Il video sul divieto dato da Cristiano

Dopo le confessioni di Tommaso Zorzi sui suoi veri sentimenti nei confronti di Francesco Oppini e il chiarimento in puntata con il figlio di Alba Parietti, Cristiano Malgioglio è intervenuto a gamba tesa sulla questione, ponendo addirittura un divieto nei confronti dell’influencer.

Andiamo con ordine. Tommaso e Francesco si sono chiariti durante l’ultima puntata del GF Vip, cementando il loro forte legame di amicizia ma escludendo qualcosa di più, nonostante quello che aveva confessato Zorzi qualche giorno fa. Fin qui tutto regolare, tanto che Oppini ha anche parlato in privato con Cristiano Malgioglio, che in questi giorni sta facendo da confidente speciale di Tommaso Zorzi.

È su questo argomento che, a tavola, Tommaso ha chiesto a Malgioglio: “Voglio sapere tu e Francesco cosa vi siete detti”.

Nessuna risposta è arrivata dal celebre autore di canzoni, che però ha fulminato Tommaso con lo sguardo. Una mossa che non è bastata a fare da deterrente, in quanto Zorzi ha continuato con le domande.

“Non posso più nominarlo?”, ha chiesto in prima battuta, incontrando ancora il silenzio di Cristiano.

“Però ne posso parlare?”, ha domandato quindi.

La risposta di Cristiano Malgioglio è stata netta, volta a mettere un divieto definitivo a Tommaso Zorzi: “No. Quando uscirai fai quello che vuoi. Vi siete parlati, vi siete visti. Goditi questo momento del Grande Fratello nuovo. Sennò io venerdì vi lascio tutti”.

Parole che suonano un po’ come una minaccia ma che sembrano mettere un punto definitivo sulla questione. Tommaso riuscirà davvero a non parlarne più? Il divieto di Malgioglio sarà veramente efficace?

