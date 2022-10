Gf Vip, è successo tra Antonella e Antonino durante la notte. Edoardo è già acqua passata?

Antonella Fiordelisi provoca Antonino Spinalbese. Edoardo Donnamaria è già stato dimenticato o è solo una ripicca?

Dopo la puntata del giovedì sera, in diretta su Canale 5, la casa del GF Vip ha riservato ulteriori sorprese agli spettatori.

Antonella Fiordelisi, infatti, fino ad ora molto vicina a Edoardo Donnamaria, a sorpresa si è esposta nei confronti di Antonino Spinalbese. Già qualche settimana fa, parlando con Cristina Quaranta, aveva fatto intuire come i suoi gusti si sposassero maggiormente con l’aspetto di Antonino, piuttosto che con quello di Edoardo.

Dopo la diretta, Antonella ha discusso con Edoardo e si è immediatamente avvicinata ad Antonino, anche lui ai ferri corti con Donnamaria. In giardino i due hanno cominciato a parlare e Antonella ha cominciato a provocare Spinalbese: “Penso di essere il tuo prototipo ma tu non lo vuoi ammettere. Io lo ammetto, mi piaci: esteticamente sei il mio prototipo e secondo me anche il contrario […] Ti do del tempo perché tu non sei come me che dico tutto subito ma dirai qualcosa su di me”.

Antonino dall’altra parte non ha voluto esporsi più di tanto, rispondendo: “A me piacete tutte, siete tutte delle belle ragazze. Perché sei così sicura di quello che dici?”. Non contenta, nella notte Antonella ha raggiunto il letto di Antonino e Alberto, infilandosi nel mezzo, pur di star vicino a Spinalbese… “La notte cadono le maschere di molti lì dentro” ha twittato un utente.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy