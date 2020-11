GFVip, lite tra Zorzi e Maria Teresa? Cosa è accaduto tra i due

Tensioni tra Zorzi e Maria Teresa Ruta: lei giudica il rapporto di lui con Oppini e Tommaso ci rimane male. Poi chiariscono, ma basterà?

Anche i legami che sembrano tanto stabili, nella casa del GF Vip, finiscono per traballare e subire pesanti scossoni. È quello che è successo al rapporto tra Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi negli ultimi giorni. La conduttrice ha espresso il suo parere sull’amicizia tra l’influencer e Francesco Oppini, lasciandosi andare a giudizi pesanti. Tommaso è venuto a saperlo, rimanendoci male, e ha iniziato a nutrire dubbi sulla sincerità della donna, che riteneva un’amica. Poi si sono chiariti, ma potrà tornare tutto come prima?

GF Vip, Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta alla resa dei conti

A causare frizioni tra Maria Teresa Ruta e Zorzi è stata una chiacchierata che la conduttrice ha avuto con Andrea Zelletta, che è stata riportata a Tommaso. Al centro della discussione tra i due, il rapporto dell’influencer e il figlio di Alba Parietti. Quest’ultimo, infatti, sta vivendo un momento piuttosto difficile e più volte nella settimana appena trascorsa ha avuto veri e propri crolli emotivi. La ragione è da ricercare nell’indecisione sul suo futuro nella casa del GF Vip: Oppini teme che andando via farebbe soffrire Tommaso, ma restando ferirebbe la sua fidanzata Cristina.

Secondo la Ruta, la crisi di Francesco è in parte dovuta proprio a Zorzi che gli “risucchia tutte le energie” e “non deve spolparlo come fa”. Parole piuttosto forti che sono state riportate a Tommaso, il quale ha sfogato la sua delusione con Stefania Orlando e Oppini.

L’influencer non si aspettava tali giudizi da una persona che riteneva un’amica sincera nella casa e con la quale dall’inizio ha legato. Ora però sorgono i dubbi: ha sempre finto? Francesco ha provato a giustificarla, spiegando che forse anche Maria Teresa è stanca dopo due mesi reclusa nella casa di Cinecittà, mentre Stefania ritiene che stia facendo il suo gioco. Tra l’altro, fa notare la Orlando, la Ruta, ultimamente si è allontanata da loro avvicinandosi a Rosalinda e Dayane.

Sta di fatto, che Maria Tersa e Zorzi si sono ritrovati in giardino e si sono confrontati. Lei ha spiegato la sua posizione, ribadendo quanto detto in precedenza agli altri

Tu e Francesco siete molto diversi. Tu sei un po’ un accentratore dei tuoi malumori, e non ti seguiamo nella tua onda Ti dico una cosa però non voglio che ti offendi. Ti ho definito un’idrovora, tu succhi le energie. E credo che in questo momento è Francesco ad avere più bisogno di attenzioni, che ne pensi?

“Ci sta, è un ragionamento che fila” ha commentato lui dopo qualche attimo di silenzio. Ma basterà questo chiarimento per riportare la pace tra i due?