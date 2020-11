Secondo la Ruta, la crisi di Francesco è in parte dovuta proprio a Zorzi che gli “risucchia tutte le energie” e “non deve spolparlo come fa”. Parole piuttosto forti che sono state riportate a Tommaso, il quale ha sfogato la sua delusione con Stefania Orlando e Oppini.

foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy