GfVip, il commento social di Fulvio Abbate fa infuriare i fan del programma

Su Instagram appare un video dei concorrenti del GF Vip che ballano tutti insieme e Fulvio Abbate commenta: "Imbarazzanti". I fan contro il giornalista

La sua permanenza nella casa de GF Vip è durata davvero poco e alla prima nomination, Fulvio Abbate è stato eliminato. Lo scrittore e giornalista non è riuscito a conquistarsi la simpatia dei coinquilini né quella del pubblico che ne ha decretato l’eliminazione. A distanza di due mesi, però, l’ex concorrente fa ancora parlare di sé: prima minaccia di querelare Francesco Oppini, ora insulta i vipponi ancora reclusi a Cinecittà.

GF Vip, Fulvio Abbate commenta il programma e fa indignare i fan

Nei giorni scorsi, i concorrenti del GF Vip sono stati protagonista di una singolare scena. Si sono ritrovati tutti in cucina e, prendendosi per mano, hanno improvvisato un gioioso girotondo a ritmo di musica. L’episodio ha fatto esultare i fan del programma di Canale 5, che hanno apprezzato quel momento di armonia tra i ragazzi, dopo il malessere di molti alla notizia del prolungamento del programma fino a febbraio.

La clip è stata condivisa sulla pagina ufficiale del GF Vip su Instagram: “Vipponiiiii… tutti insieme appassionatamente” si legge nella didascalia a corredo del post. Tra i commenti apparsi, a sorpresa, anche quello di Fulvio Abbate. Il giornalista non è stato tenero nei confronti dei suoi coinquilini e li ha liquidati con il suo sprezzante giudizio: “Imbarazzanti” ha semplicemente scritto.

Un’opinione che ha fatto indignare i fan del programma, molti dei quali ritengono che l’intellettuale abbia reagito così per un mal celato rancore: “Quest’uomo ha un’invidia davvero imbarazzante” ha osservato ad esempio qualcuno su Twitter. “Per caso sta rosicando?” ha cinguettato un altro utente.

Tra l’altro, di recente, Fulvio Abbate ha fatto nuovamente parlare di sé perché ha annunciato via social di aver intenzione di querelare Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti – hanno segnalato all’ex concorrente – lo avrebbe descritto in più occasioni come un maniaco sessuale. Fulvio ha chiesto aiuto ai suoi follower per individuare le clip in cui sono presenti le dichiarazioni incriminate.