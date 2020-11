Tra l’altro, di recente, Fulvio Abbate ha fatto nuovamente parlare di sé perché ha annunciato via social di aver intenzione di querelare Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti – hanno segnalato all’ex concorrente – lo avrebbe descritto in più occasioni come un maniaco sessuale. Fulvio ha chiesto aiuto ai suoi follower per individuare le clip in cui sono presenti le dichiarazioni incriminate.

foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy