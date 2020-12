Briatore sarebbe furioso con la ex moglie per via del gossip scatenato dalla sua partecipazione al Gf Vip: lo sostiene il settimanale "Nuovo"

Da quando Elisabetta Gregoraci è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip, non si è mai smesso di tirare in ballo, a qualunque titolo, l’ex marito Flavio Briatore: a volte è stata lei a raccontare episodi belli o meno belli della loro vita insieme, altre ci hanno pensato coinquilini o altri personaggi fuori dalla Casa. Ciliegina sulla torta, l’ultima diatriba fra Eligreg e Giulia Salemi, accusata di corteggiare Flavio Briatore durante le sue ultime vacanze in Sardegna.

Lo “spettro” di Briatore, diciamo così, ha decisamente partecipato al Gf Vip insieme ad Elisabetta.

Gf Vip Elisabetta Gregoraci, cosa succederà?

Dopo la notizia del prolungamento del gioco fino a febbraio, Elisabetta Gregoraci ha chiarito fin da subito che non resterà in Casa oltre dicembre: tra l’altro questa settimana è in nomination insieme a Giulia Salemi, Dayane Mello, Stefania Orlando, Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli, quindi potrebbe uscire dalla Casa per volere dal pubblico.

Intanto al di fuori delle quattro mura di Cinecittà ferve il gossip sul suo conto, come d’altronde fin dall’inizio dell’avventura: stavolta è il settimanale “Nuovo” a scrivere che Flavio Briatore, sempre lui, sarebbe furioso nei confronti della ex moglie per via del gossip scatenatosi intorno alla sua partecipazione al Gf e sarebbe addirittura pronto a rivedere gli accordi economici stilati dopo il divorzio.

Nonostante il bailamme di dichiarazioni incrociate dentro e fuori dalla Casa del Gf, c’è da dire che Elisabetta ha sempre cercato di preservare la sua immagine, negandosi la storia d’amore con Pierpaolo e cercando di mantenere il riserbo sui fatti più personali del matrimonio e del divorzio. Nonostante questo, sono state molte le illazioni sul suo conto fatte in special modo dalle compagne di avventura, come Dyane Mello e Selvaggia Roma.

Secondo alcuni utenti, saremmo vicini a scoprire cosa succederà: Cristiano Malgioglio avrebbe infatti svelato involontariamente l’uscita di Elisabetta Gregoraci nella prossima puntata del Grande Fratello Vip.