Dopo la notizia del prolungamento del gioco fino a febbraio, Elisabetta Gregoraci ha chiarito fin da subito che non resterà in Casa oltre dicembre: tra l’altro questa settimana è in nomination insieme a Giulia Salemi, Dayane Mello, Stefania Orlando, Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli, quindi potrebbe uscire dalla Casa per volere dal pubblico.