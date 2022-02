GF Vip, Davide caccia Barù dal letto per far posto ad Alex Belli? Cosa sta succedendo a poche ora dal suo rientro in casa

Questa sera al Gf vip ci sarà un grande ritorno: Alex Belli entrerà nella casa più spiata d'Italia e tra i concorrenti c'è già tensione

Questa sera torna un nuovo appuntamento con il “Grande fratello vip” dove i telespettatori ne vedranno delle belle. Alex Belli sta per rientrare nella casa più spiata d’Italia e i concorrenti non sono più nella pelle.

Cosa succederà tra Delia, Soleil e l’attore di Centovetrine che sta facendo parlare di lui il Paese intero? Nell’attesa di scoprire ulteriori dettagli, c’è chi gli ha già lasciato il posto nella camera da letto.

Alex Belli rientra al Gf Vip, con chi dormirà?

La curiosità sta crescendo in queste ultime ore, ma la domanda che tutti i fan del GF Vip si pongono è: dove dormirà Alex Belli una volta rientrato nella casa più spiata d’Italia?

Prima di essere eliminato, l’attore ha trascorso molte notti insieme alla sua amata Soleil. Adesso come si comporterà? Su Twitter da qualche giorno non si parla d’altro e sono tanti coloro che hanno commentato la vicenda.

“Sono curiosa di vedere dove dormirà Alex, unico letto libero è nella stanza blu (quello di Jessica) anche perché è nell’acquario al suo posto ora c’è Barù. E poi bisogna vedere se Delia lo vuole in camera blu”. Twitter

Poi ancora: “Davide ha detto che se Alex vorrà dormire di nuovo con lui farà spostare Barú..io spero che si sposterà anche Sole a sto punto, non penso che Sole dormirebbe con lui accanto ahaha“. Twitter

In risposta a tale commento si legge: “Non ha detto propriamente così…ha detto che se Alex vorrà dormire lì, può mettersi benissimo tra Barú e Soleil.. alla domanda “e tra te e Barú?” Lui ha risposto che sarà Barú a decidere se cedergli il posto“. Twitter

“Non può dormire in casa e’ contro il regolamento. L’han detto l’altro giorno perché non e’ un concorrente. Infatti come gli altri ospiti o stiva o love boat”. Twitter

