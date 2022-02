GF VIP, Lulù attacca gli autori e Alex Belli: ‘messaggio orribile’. Cosa ha dichiarato nel cuore della notte

Dopo l'ultima puntata del GF Vip, Lulù Selassié si scaglia contro gli autori del programma e contro Alex Belli. Ecco cosa ha detto

Dopo l’ultima puntata del GF Vip in molti hanno notato un’invettiva lanciata da Lulù Selassié contro Alex Belli e gli autori del programma. Ma cosa avrà mai fatto arrabbiare così tanto la Fairy Princess? C’entra forse la candidatura di Delia alla finale?

Lulù Selassié inveisce contro gli autori del GF Vip e contro Alex Belli dopo l’ultima puntata, facendo stupire non poco i fan. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

GF Vip: Lulù si scaglia contro Alex Belli e gli autori del programma

Andiamo con ordine. Dopo la puntata del GF Vip di lunedì 31 gennaio, Lulù è parsa parecchio agitata. La princess non ha accettato affatto di buon grado la candidatura di Delia Duran alla finale del reality show. Ma, più di tutto, Lulù ha cominciato ad inveire nei confronti del compagno della modella venezuelana, Alex Belli, e degli autori del GF Vip.

“Figurati… Alex. Già che lo mettono in prima fila è un messaggio orribile. Come tratta le donne, la moglie…“, ha detto Lulù in camera da letto. E poi ha anche aggiunto il carico: “Io non lo avrei fatto nemmeno entrare in studio, tra l’altro. Per come è andato via dalla casa, contro le regole. È scappato via. Figurati se lo facevo io o qualcun altro…”

Insomma, le sue parole risuonano come macigni nei confronti degli autori del programma, ma sembrano essere state largamente condivise dai telespettatori del programma. In molti – malsopportando tutta la vicenda che ha visto coinvolti Alex Belli, Delia Duran e Soleil – hanno appoggiato in pieno quanto sostenuto da Lulù. Voi come la pensate?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy