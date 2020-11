Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti erano molto legati fino a qualche mese fa, poi la lite: ecco perché i due hanno discusso

Nella casa del GF Vip sono nate diverse amicizie, ma non potranno mai sostituire i legami duraturi che esistono fuori dalle mura di Cinecittà. Tommaso Zorzi, ad esempio, è molto legato a Stefania Orlando e Francesco Oppini, ma sente profondamente la mancanza di Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle Hunziker è sempre stata la sua migliore amica, ma prima di varcare la fatidica porta rossa, l’influencer ci ha litigato. Nelle scorse settimane ne ha spiegato le ragioni, attribuendosi qualche responsabilità. Che sia giunta l’ora di farli ricongiungere proprio durante il reality?

GF Vip, Zorzi racconta perché ha litigato con Aurora Ramazzotti

Era fine settembre e la porta rossa del GF Vip si era aperta da pochi giorni. Finito nel cucurio, Tommaso Zorzi si era lasciato andare ad alcune confidenze sulla rottura con Aurora Ramazzotti, la sua ormai ex migliore amica.

Parlando con Myriam Catania e Massimiliano Morra, l’influencer raccontava quanto fosse difficile stare lontano dalle persone che ama. In particolare, si lamentava del fatto che avrebbe tanto voluto far pace con la figlia di Eros Ramazzotti, alla quale lo lega una lunga e sincera amicizia.

Tommy si prende la responsabilità di quanto accaduto: “Ho un carattere di m**da” ammette ai suoi coinquilini e poi entra del dettaglio della rottura.

Il loro rapporto avrebbe iniziato a incrinarsi quando Aurora si è fidanzata con Goffredo Cerza. La ragazza avrebbe iniziato a dedicargli così meno tempo e lui ne avrebbe sofferto parecchio, soprattutto durante il lockdown. “Essendo la mia migliore amica (…) mi aspettavo no, una chiamata in più, non lo so, e quindi per questo abbiamo litigato” ha rivelato.

Sul rapporto con Aurora Ramazzotti, Tommaso Zorzi non si sottrae all’autocritica:

Non è che sono possessivo, però non lo so, io a volte avendo un po’ questa sindrome dell’abbandono mi sento sempre un po’ in difetto rispetto a certe relazioni e a certe situazioni, perché io non sono mai quello che ti viene ed elemosinare del tempo, è vero che ti posso chiamare, ma è vero che il telefono funziona in ambedue i modi

Qualche settimana dopo, rientrato in casa, Tommaso aveva intenerito il pubblico del Gf Vip scrivendosi sulla gamba i nomi dei suoi amici: al primo posto c’era proprio Auri. Insomma, è chiaro che Zorzi stia soffrendo per la litigata con la sua migliore amica: che Alfonso Signorini non riesca a convincerla a entrare nella casa per fare pace?