L'influencer ha raccontato nel tugurio della sua amicizia con Aurora, spiegando anche il motivo per cui è finita: chissà se il Gf ha in serbo una sorpresa per lui?

Tommaso Zorzi aveva già raccontato, mentre si trovava in tugurio con Myriam Catania, della sua amicizia speciale con Aurora Ramazzotti, interrotta a causa di un litigio: ora il pubblico fa il tifo perchè Auri entri nella Casa per chiarire con lui, che è apparso piuttosto provato negli ultimi giorni.

Tommaso Zorzi Aurora Ramazzotti entra per lui al Gf Vip?

Tommaso Zorzi è uno dei protagonisti di questa edizione del Gf Vip: come da lui stesso ammesso, entra in tutte le discussioni della Casa per creare dinamiche, perchè pensa che questo sia il suo lavoro nel reality. Discutere, confrontarsi e in qualche caso creare zizzania però ha un costo emotivo per il ragazzo, che forse anche per questo negli ultimi giorni sta cedendo psicologicamente: ieri i telespettatori hanno notato che ha scritto su una gamba tutti i nomi dei suoi migliori amici, forse per sentirli più vicini.

Tommaso scrive "Auri" sulla sua gamba ed è subito

Il primo nome della lista è “Auri”, Aurora Ramazzotti: il dettaglio ha intenerito particolarmente i telespettatori, perchè Tommaso aveva raccontato di aver litigato con lei, essenzialmente per gelosia.

Tommaso: “Auri è una delle cose più belle che mi siano capitate nella mia vita”

“Vorrei fare pace con la mia migliore amica con cui ho litigato perché ho un carattere di m…a. Lei è fidanzatissima e forse è una cosa che non riesco ad accettare, ho la sindrome dell’abbandono, mi sento sempre un po’ in difetto rispetto a certe situazioni. Essendo la mia miglior amica ed essendo lì in casa con tutti (si riferiva al lockdown, ndr) mi aspettavo una chiamata in più. Per questo abbiamo litigato”, ha confessato Tommy, ammettendo quindi la sua parte di responsabilità.

Aurora Ramazzotti potrebbe entrare in Casa per chiarirsi con Tommaso e sostenerlo? Vedremo cosa accadrà venerdì sera!