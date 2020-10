Tommaso Zorzi e l'amicizia con Aurora Ramazzotti

Tommaso Zorzi è uno dei protagonisti di questa edizione del Gf Vip: come da lui stesso ammesso, entra in tutte le discussioni della Casa per creare dinamiche, perchè pensa che questo sia il suo lavoro nel reality. Discutere, confrontarsi e in qualche caso creare zizzania però ha un costo emotivo per il ragazzo, che forse anche per questo negli ultimi giorni sta cedendo psicologicamente