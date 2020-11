Sul rapporto con Aurora Ramazzotti, Tommaso Zorzi non si sottrae all’autocritica:

Non è che sono possessivo, però non lo so, io a volte avendo un po’ questa sindrome dell’abbandono mi sento sempre un po’ in difetto rispetto a certe relazioni e a certe situazioni, perché io non sono mai quello che ti viene ed elemosinare del tempo, è vero che ti posso chiamare, ma è vero che il telefono funziona in ambedue i modi