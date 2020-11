Mentre Francesco Oppini decide se restare nella casa del GF Vip, Alba Parietti sostituisce il figlio nella concessionaria in cui lavora? La richiesta dei fan

Francesco Oppini non ha ancora preso una decisione in merito al suo futuro nella casa del GF Vip. Il commentatore sportivo è piuttosto combattuto: restare e fare felice Tommaso o uscire e riabbracciare la fidanzata? Nel frattempo, mentre la sua esperienza nel reality di Canale 5 al momento continua, i fan che sperano di vederlo ancora nella casa stanno supplicando Alba Parietti di convincerlo a restare. E c’è chi è pronto a vendere macchine al suo posto.

Alba Parietti venditrice di macchine al posto di Francesco Oppini

Il figlio di Alba Parietti non è un assiduo frequentatore del mondo dello spettacolo. Oltre a lavorare come commentatore sportivo in televisione, Francesco Oppini si occupa anche di vendere automobili. Un lavoro normale, lontano dai riflettori dello showbusiness, che gli garantisce una certa stabilità.

Essendo al GF Vip ormai da oltre due mesi, qualcuno avrà dovuto pur prendere il suo posto per non frenare gli affari. E pare che a cimentarsi nella compravendita di vetture, si sia proposta la stessa celebre madre. Alba, molto attiva sui social e attenta telespettatrice del programma, sembra si sia proposta per sostituire il ragazzo.

“Quando il gatto non c’è… Pure la venditrice di macchine mi tocca fare” ha scritto ironicamente la donna su Instagram, condividendo una foto che la ritrae nella concessionaria in compagnia del collega del figlio.

Il post ha immediatamente incuriosito i fan di Oppini, che non hanno perso occasione di chiedere alla mamma del loro beniamino di convincerlo a restare nella casa. “Tranquillizzalo, lui va in paranoia” chiede più di qualcuno, alla luce del crollo emotivo dei giorni scorsi.

“Lui vorrebbe continuare, ha solo bisogno di essere rassicurato da te e Cri (Cristina è la fidanzata di Francesco, ndr). Se solo avesse quell’incoraggiamento in più continuerebbe sereno. Ha bisogno di sentirsi dire che lo appoggiate” si legge ancora tra i commenti.

E tra i tanti che si complimentano con Alba Parietti e si dichiarano strenui sostenitori di Francesco, c’è anche chi – pur di far restare il ragazzo al GF Vip – si propone di prendere il suo posto al lavoro. “Se non esce, vengo anche io ad aiutare a vendere macchine. Le lavo anche, se necessario” esclama un altro utente.

Intanto, questa settimana Oppini è in nomination e rischia di uscire, anche se visto il riscontro positivo da parte del pubblico, potrebbe essere destinato alla reclusione ancora per molto. Sempre che lui, a dicembre, non decide di oltrepassare la porta rossa di sua spontanea volontà, come avrebbe deciso di fare anche Elisabetta Gregoraci.