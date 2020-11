Il figlio di Alba Parietti non è un assiduo frequentatore del mondo dello spettacolo. Oltre a lavorare come commentatore sportivo in televisione, Francesco Oppini si occupa anche di vendere automobili. Un lavoro normale, lontano dai riflettori dello showbusiness, che gli garantisce una certa stabilità.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy