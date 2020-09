Dayane Mello si sfoga in giardino con i coinquilini parlando del suo amore per Mario Balotelli, ma una telespettatrice nota qualcosa di strano...

Uno strano caso al Grande Fratello Vip sta già facendo gridare i telespettatori alla censura: tutto nasce da un discorso di Dayane Mello su Mario Balotelli, fratello del coinquilino Enock, e dall’attenzione degli spettatori che seguono il GF H24.

Gf Vip taglia i discorsi su Balotelli, perchè?

Dal lavoro di confronto effettuato da una attentissima spettatrice e poi riportato su Twitter, si vede chiaramente che nel video di Dayane che parla della sua storia con Mario, pubblicato come clip su Mediaset play, alcune parti sono state tagliate.

Mi chiedo come mai il GF abbia tagliato proprio certi momenti del discorso di Dayane. Volontà di distaccarsi dalle sue parole? Omertà e intenzione di insabbiare? Dato che c’è in ballo la votazione del preferito, sarebbe stato corretto lasciare il video originale. #GFVIP https://t.co/dWFBis91pM pic.twitter.com/40929VH3Xp — Jackyll92 (@jackyll92) September 17, 2020

Sono due i momenti tagliati: nel primo Dayane ammette che non aveva mai baciato un nero prima, nel secondo che per una bianca stare con un nero è “pesante”.

Il GF cancella da Mediaset Play il video in cui Dayane dice “Sai cosa vuol dire per una bianca stare con uno nero? Pesante”, ne pubblica uno con lo stesso titolo di quello eliminato, rimuovendo “LA FRASE”, dimenticandosi però anche di cancellare il relativo post IG #GFVIP https://t.co/kv6AqjZgkm pic.twitter.com/zVW92JCBUD — Jackyll92 (@jackyll92) September 18, 2020

L’impressione è che siano saltate le frasi inerenti al colore della pelle, magari per evitare polemiche. Ma gli spettatori sono troppo attenti e nascondere qualcosa è praticamente impossibile!

Dayane Mello: Mario mi fa battere ancora il cuore

Dayane ha dichiarato di provare ancora forti sentimenti per Mario Balotelli, anche se fra loro non c’è mai stata una vera storia d’amore ed ha scherzato con Enock, preoccupato del fatto che il fratello possa risentirsi per queste chiacchiere sul suo conto.

“Se dovesse entrare per fare una sorpresa ad Enock io sparirei“, ha detto Dayane, che evidentemente ha ancora dei sentimenti per il calciatore. Chissà che non succeda proprio questo?