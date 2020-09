Esce dal confessionale e annuncia di voler abbandonare la casa: Enock fa uno scherzo ai suoi amici del GF Vip, c'entra Mario Balotelli

Tempo di scherzi al Grande Fratello Vip. Tutto si consuma nella notte, quanto Enock stupisce tutti e finge di voler abbandonare la casa del GF Vip. Il calciatore fa credere ai suoi coinquilini di dover, suo malgrado, andare via, perché il fratello, Mario Balotelli, è su tutte le furie per aver parlato di lui. Così, tra l’incredulità dei vipponi, il calciatore fa la valigia e si dirige verso la porta rossa…

GF Vip, lo scherzo di Enock

Dopo l’addio di Flavia Vento, che ha lasciato il gioco ad appena 24 ore dal suo ingresso in casa, anche Enock annuncia di voler abbandonare il GF Vip. È piena notte quando esce dal confessionale, dove avrebbe ricevuto una comunicazione inattesa. Il calciatore, infatti, racconta con rammarico che il fratello è irritato per alcune conversazioni che lo riguardano avute in casa con altri concorrenti. Per questo Balotelli vuole che esca.

Enock sembra molto preoccupato e annuncia di essere deciso ad andare via. Mentre si dirige in magazzino a prendere la valigia, gli altri Vip sono increduli di ciò che sta avvenendo. C’è chi cerca di farlo ragione, spiegandogli che deve essere lui a decidere se restare e non il fratello. Ma il giovane non sente ragioni e si dirige verso la fatidica porta rossa, intenzionato a varcarla. “Aprite la porta, aprite” urla a un certo punto.

Il rientro in casa e le lacrime di Dayane

Qualcuno dei suoi compagni d’avventura è consapevole che si tratta di una burla, ma sta al gioco. E quando Enock torna indietro ridendo, finalmente tutti capiscono che aveva scherzato. Gli animi si tranquillizzano, ma c’è chi non regge la tensione e scoppia a piangere. Dayane Mello, infatti, non ha trattenuto le lacrime, sentendosi in colpa quando Enock ha raccontato che Balotelli era infastidito di aver parlato di Balotelli al GF Vip.

Proprio lei, poco prima in casa, si era confidata con il calciatore e altri coinquilini sul sentimento che prova per Mario, con cui in passato ha avuto una storia. “Mario è una persona speciale. Quando lo vedo il mio cuore batte forte” aveva detto. Poi aveva aggiunto: “Quando l’ho conosciuto avevo diciannove anni, l’ho amato e ho ancora dei sentimenti fortissimi per lui”. Una vera e propria dichiarazione d’amore!