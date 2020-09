Strano caso al Grande Fratello Vip

L’impressione è che siano saltate le frasi inerenti al colore della pelle, magari per evitare polemiche. Ma gli spettatori sono troppo attenti e nascondere qualcosa è praticamente impossibile!

Dayane ha dichiarato di provare ancora forti sentimenti per Mario Balotelli, anche se fra loro non c’è mai stata una vera storia d’amore ed ha scherzato con Enock, preoccupato del fatto che il fratello possa risentirsi per queste chiacchiere sul suo conto.

“Se dovesse entrare per fare una sorpresa ad Enock io sparirei“, ha detto Dayane, che evidentemente ha ancora dei sentimenti per il calciatore. Chissà che non succeda proprio questo?