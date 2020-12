Lui su Rai1 con la Maratona Telethon, lei su Canale 5 con la finale di All togheter now: il caso mette l'uno contro l'altro i due ex compagni di vita

Una sfida televisiva inedita quella che andrà in scena sabato 12 dicembre fra Rai 1 Canale 5: le due reti ammiraglie cercano di conquistare il pubblico della serata con la maratona Telethon (Rai1) e la finale di All Together now (Canale 5). Una sfida nella sfida fra due vecchie conoscenze, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio.

Gigi e Anna sono stati una coppia per un decennio ed hanno messo al mondo un figlio, Andrea: oggi tra i due c’è un ottimo rapporto, ma sabato sera il confronto fra loro, in termini di ascolti, sarà piuttosto duro.

Sia Gigi che Anna vivono un buon momento televisivo: D’Alessio è uno dei volti di punta di The Voice senior, la variante del talent televisivo condotto da Antonella Clerici che sta andando alla grande nel venerdì sera di Rai1, mentre Anna Tatangelo è stata la rivelazione di All together now con la sua bravura, il suo carattere e la sua maturità artistica.

D’altro canto chi conosce bene Gigi sa che quando c’è da metterci il cuore lui c’è, sempre: anche stavolta si è messo in gioco per un progetto benefico, che lo vede di nuovo alla conduzione dopo l’esperienza di “Vent’anni che siamo italiani”. La Maratona natalizia di Telethon vedrà sul palco al fianco del cantante partenopeo anche Serena Rossi, Rocio Munoz Morales, Paolo Belli e lo scopo come ogni anno sarà quello di sostenere Telethon nelle sue attività di ricerca sulle malattie rare. Interverranno anche grandi ospiti come Paola Cortellesi, Antonella Clerici, Cristiana Capotondi, Nek, Enrico Ruggeri, Luca Barbarossa, Raimondo Todaro, Serena Bortone, Flavio Insinna, Eleonora Daniele, Stefano Fresi ed altri.