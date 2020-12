Una sfida televisiva inedita quella che andrà in scena sabato 12 dicembre fra Rai 1 Canale 5: le due reti ammiraglie cercano di conquistare il pubblico della serata con la maratona Telethon (Rai1) e la finale di All Together now (Canale 5). Una sfida nella sfida fra due vecchie conoscenze, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio.