Gigi D’Alessio di nuovo con Anna Tatangelo in tv: quando li possiamo rivedere su Rai1 Foto

Purtroppo per i fan della coppia, si tratta solo di una replica: quella di "Gigi, questo sono io", one man show del cantautore napoletano che he esordito nel 2010 e che viene riproposto sabato 30 maggio su Rai1

Sabato 30 maggio, in prima serata su Rai1, verrà riproposto in replica “Gigi, questo sono io”, lo show di Gigi D’Alessio nel quale il cantautore napoletano si racconta insieme a tanti amici, sulle note delle sue canzoni più celebri ma non solo. Lo show, andato in onda per la prima volta nel 2010, ha consacrato definitivamente il cantante, che già da anni aveva lasciato la dimensione esclusiva della musica napoletana, nella quale tanti suoi colleghi si trovano “imprigionati”. Gigi D’Alessio piace dal Nord al Sud e i 6 milioni di telespettatori che hanno seguito ogni puntata del suo spettacolo lo hanno confermato. LEGGI ANCHE: — Gigi D’Alessio sbotta su Instagram per un complimento ad Anna Tatangelo: ecco la frase che lo ha innervosito Gigi D’Alessio Anna Tatangelo di nuovo insieme (in replica) su Rai1 A far sognare i fan di Gigi, anche la storia d’amore con Anna Tatangelo: i due si sono conosciuti quando lei era giovanissima, duettando nel brano “Un nuovo bacio”, e si sono innamorati. Una storia contrastata, iniziata quando lui era ancora sposato, ma che è diventata poi sempre più solida ed è stata coronata anche dalla nascita di un figlio, Andrea. Gigi e Anna sono entrati in crisi nel 2016, ma successivamente si erano dati una nuova possibilità, tornando insieme: a marzo del 2020 però, con un messaggio su Instagram, è arrivato l’annuncio della fine definitiva del rapporto. Anna è stata anche ospite da Mara Venier a maggio, ma durante l’intervista ha parlato soltanto del figlio Andrea e del nuovo singolo in uscita: nessuno spiraglio per un nuovo ritorno di fiamma. Per i fan della coppia sarà quindi un piacere amaro rivederli insieme sul palco di “Gigi, questo sono io”, dove i due hanno duettato proprio sulle note del brano che li ha fatti conoscere ed innamorare. Ricordiamo anche che nel 2013 i due avevano condotto uno spettacolo simile ma insieme, “Questi siamo noi”, ma su Canale 5: chissà se Mediaset riporterà alla luce (in replica) la serata, vista la cronica mancanza al momento di nuovi programmi?