Gigi D'Alessio torna su Rai1 con "Gigi, questo sono io", in replica

Sabato 30 maggio, in prima serata su Rai1, verrà riproposto in replica “Gigi, questo sono io”, lo show di Gigi D’Alessio nel quale il cantautore napoletano si racconta insieme a tanti amici, sulle note delle sue canzoni più celebri ma non solo.

Lo show, andato in onda per la prima volta nel 2010, ha consacrato definitivamente il cantante, che già da anni aveva lasciato la dimensione esclusiva della musica napoletana, nella quale tanti suoi colleghi si trovano “imprigionati”. Gigi D’Alessio piace dal Nord al Sud e i 6 milioni di telespettatori che hanno seguito ogni puntata del suo spettacolo lo hanno confermato.