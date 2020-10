GfVip, la carezza di Adua a Massimiliano non passa inosservata

Massimiliano Morra torna dal cucurio e Adua lo accoglie con un abbraccio e una tenera carezza: i fan vanno in visibilio

È finita l’esperienza nel cucurio. Tommaso e Myriam prima e Massimiliano poi sono finalmente rientrati in casa. Ad attenderli tutti i loro compagni d’avventura del GF Vip e per uno di loro, il rientro è stato più dolce. Quando Massimiliano ha varcato la porta, Adua era pronta lì ad accoglierlo, con un forte abbraccio e una tenera carezza che non è sfuggita ai fan, mandandoli in visibilio.

GF Vip, Adua e la carezza a Massimiliano

Per diversi giorni, dopo la diretta di lunedì scorso, il cucurio ha ospitato i primi tre concorrenti del Grande Fratello. A condividere la scomoda esperienza, sono stati Myriam, Tommaso e Massimiliano. La sera di mercoledì 30 settembre, il trio di sfortunati Vip ha avuto ospiti a cena. A sperimentare qualche ora in quel luogo poco ameno sono arrivati Enock, Matilde e Stefania.

Durante la serata, il Grande Fratello ha consegnato loro delle buste con le indicazioni su come procedere nelle ore successive: chi sarebbe rimasto ancora nel cucurio e chi avrebbe potuto far ritorno nella casa? Il verdetto, assolutamente casuale, è stato implacabile: Morra era stato condannato a un’altra notte di prigionia in perfetta solitudine, mentre gli altri cinque potevano rientrare dai loro coinquilini.

Poco dopo, però, anche Massimiliano è stato graziato e ha potuto raggiungere i suoi compagni che, Adua in testa, erano davanti alla porta ad aspettarlo. Una volta liberato, l’attore ha ricevuto baci e abbracci, ma anche una tenera carezza. A rivolgergliela è stata proprio la sua ex.

Un nuovo inizio?

Un gesto semplice e spontaneo che però non è sfuggito al pubblico, soprattutto ai fan dei due concorrenti che non smettono di sperare in un ritorno di fiamma: su Twitter, infatti, quei pochi secondi di dolcezza sono già divenuti virali.

I due concorrenti si sono incontrati al GF Vip dopo la brusca fine della loro relazione. Proprio nella casa di Cinecittà si sono chiariti e confrontati, senza risparmiarsi. Entrambi oggi sono fidanzati con altre persone, anche se tra i due sembra essere rimasto un legame forte, speciale.

Sbagliano i fan a esaltarsi per una carezza sul viso o quel gesto potrebbe essere il segno di un nuovo, romantico inizio per Adua e Massimiliano?