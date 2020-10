GfVip, la carezza di Adua a Massimiliano

È finita l’esperienza nel cucurio. Tommaso e Myriam prima e Massimiliano poi sono finalmente rientrati in casa. Ad attenderli tutti i loro compagni d’avventura del GF Vip e per uno di loro, il rientro è stato più dolce. Quando Massimiliano ha varcato la porta, Adua era pronta lì ad accoglierlo, con un forte abbraccio e una tenera carezza che non è sfuggita ai fan, mandandoli in visibilio.

Foto: Kikapress