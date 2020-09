Inquietante conversazione nella notte al GF Vip tra Adua del Vesco e Massimiliano Morra: i due erano finiti in una setta?

In puntata avevano promesso di provare a riavvicinarsi, per mettere da parte i rancori e chiarirsi una volta per tutte. Ma nessuno si aspettava che dopo la diretta, Massimiliano Morra e Adua del Vesco avrebbero fatto rivelazioni così inquietanti nella casa del GF Vip. I due ex fidanzati, che si erano scontrati durante la diretta, si sono appartati nella notte, raccontando vicende davvero scioccanti sul loro passato.

GF Vip, il racconto shock di Adua del Vesco e Massimiliano Morra

Dopo la diretta, hanno deciso di parlarsi, di ripercorrere ciò che è stata la loro storia d’amore. Magari per avere un chiarimento definitivo e voltare finalmente pagina. Durante il confronto notturno al GF Vip, per, Massimiliano Morra e Adua del Vesco hanno offerto al pubblico un racconto davvero singolare, che ha messo in allarme i telespettatori che stavano seguendo il live.

I due sembrano parlare di una sorta di setta in cui erano finiti quando stavano insieme. “Io mi stavo inguaiando a stare dentro con loro. Io a un certo punto non ce la facevo più. C’è stato il periodo in cui io ho avuto paura, non ho passato dei bei momenti” ricorda l’attrice.

Dalle parole dei due concorrenti, sembra di capire che fossero soggiogati da qualcuno, una persona a cui fanno spesso riferimento e che secondo Massimiliano sarebbe Lucifero, il male in persona. Un’esperienza traumatica che avrebbe mandato Morra in psicanalisi e che avrebbe devastato entrambi.

“Abbiamo vissuto una fase che vorremmo cancellare, abbiamo subito cose che ci segneranno a vita. Quelle cose non le ho subite solo io, ma anche te, solo noi possiamo capire” continua ancora Adua, ricordando anche il momento in cui è riuscita a sfuggire a questa situazione. “Io non volevo vivere più, poi sono scappata di notte. Ma poi dove stavamo? Nel nulla proprio! Non potevamo dire l’età. Non potevamo fare nulla, non potevamo vivere, non potevamo avere affetti, io non sapevo più come si socializza” ha proseguito.

Il suicidio che li sconvolse

Una conversazione, quella avvenuta tra Massimiliano Morra e Adua del Vesco al GF Vip, davvero inattesa che lascia molti punti oscuri: i due erano prigionieri di una setta? Sta di fatto che l’esperienza vissuta li ha segnati profondamente e causato loro diversi problemi.

Ma a loro è andata bene. “Siamo riusciti ad uscirne tutti fuori. Non ci meritavamo quello che è capitato. Forse però ci siamo fortificati dopo aver subito tutti quelle cose. Ci siamo liberati dal male. Eravamo infelici, tristi depressi, ma come facevamo a stare lì?” esclama lei.

Non è stato così per tale Teo, che stando al racconto, sembra si sia tolto la vita. “Io se rimanevo facevo la sua fine” chiosa Adua.