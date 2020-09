GF Vip, Tommaso Zorzi litiga con gli autori del programma e abbandona la casa: tampone COVID per lui?

Tommaso Zorzi abbandona la casa del Grande Fratello Vip dopo un malore e un litigio con gli autori del reality show di Mediaset: ecco che cosa succederà adesso.

Succede di tutto al GF Vip, dove Tommaso Zorzi ha cominciato ad accusare febbre e dolori: ad un certo punto finisce per litigare con gli autori e abbandona addirittura la casa. Ma cosa avrà fatto davvero? Cosa lo avrà spinto a un simile gesto e quali saranno le conseguenze? I suoi problemi di salute stanno mettendo a rischio tutto il programma?

Tommaso Zorzi: il malore e il litigio con gli autori del GF Vip

Andiamo con ordine. Dopo la prima puntata del nuovo GF Vip, Tommaso Zorzi ha subito dichiarato di non sentirsi affatto bene e di avere addirittura la febbre. Un allarme che, ai tempi del Covid-19, ha subito messo in movimento la macchina organizzativa del reality show, con la produzione che si è mobilitata per mettere in sicurezza la casa.

Tuttavia, prima dei provvedimenti, è stato trasmesso (forse per sbaglio) uno spezzone nel quale il 25-enne – appositamente isolato dal resto del gruppo – litiga animatamente con un’autrice, raccontando la sua situazione.

“Ho fatto 127 tamponi – ha esordito lamentandosi – piuttosto dimmi vai a casa. Se mi dici: ‘guarda, per te il Grande Fratello finisce qua’ almeno lo so. Mi avete detto 15 minuti e invece sono ore”.

La risposta fa capire la gravità della situazione: “Ti vorrei dare una risposta, la sto aspettando con te. Non finisce qua il Grande Fratello per te, non finisce qui. Ricordati che per noi non sei importante, di più. Pensala dal lato professionale, mettiti da questa parte, cerca di capire cosa sta accadendo per noi. Se tu fossi un autore, altro che ore ad aspettare. Sei un ragazzo intelligente. Prova a metterti nei nostri panni e capisci”.

Tommaso Zorzi abbandona la casa del GF Vip: il comunicato

Alla fine, però, si è deciso di verificare con più attenzione, tanto che Tommaso ha dovuto lasciare temporaneamente il reality per ulteriori accertamenti.

Ecco il comunicato del Grande Fratello: “Dopo aver accusato malori legati alla sinusite, Tommaso Zorzi ha momentaneamente abbandonato la Casa di ‘Grande Fratello Vip’ per sottoporsi a tutte le cure del caso e ai controlli medici in virtù dei protocolli previsti per la riammissione in casa. Ovviamente, prima di prendere parte al gioco, il concorrente si è sottoposto, come gli altri, a tutte le verifiche necessarie risultando idoneo per la partecipazione al GF Vip”.

Insomma, Tommaso Zorzi che abbandona la casa è già una delle immagini più forti di questa nuova edizione del reality.

Stando al comunicato, nonostante gli esami di rito prima dell’inizio del reality, per lui c’è da attendere un nuovo tampone per verificare un’eventuale positività al coronavirus. Sperando che sia negativo al Covid-19 e che per lui vada tutto per il meglio, voi come la pensate su tutta questa storia?

foto: Kikapress