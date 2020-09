Prima sfuriata di Patrizia De Blanck nella cas del GF Vip: la contessa ha dormito male e rifiuta di indossare il microfono

Prima sfuriata nella casa del Grande Fratello Vip. A meno di 24 ore dal suo ingresso, Patrizia De Blanck sbotta appena sveglia con gli autori del GF Vip. La contessa si aggira per la cucina senza microfono e una voce della regia ricorda a tutti i concorrenti di indossarlo. Lei però si infuria e lancia invettive contro la produzione.

GF Vip, De Blanck sbotta contro gli autori

Non è trascorsa serena la prima notte al GF Vip per Patrizia De Blanck, che sembra essersi svegliata con il piede sbagliato. La contessa è in cucina con altri concorrenti per fare colazione. A un certo punto dalla regia, i Vip vengono richiamati all’ordine: tutti devono cambiare le batterie al microfono, e indossarlo.

E tra chi ha volutamente dimenticato di mettere il microfono c’è proprio lei, che però non ne vuole sapere di seguire le indicazioni impartite. De Blanck inizia a urlare contro gli autori: “Io non faccio un ca**o di un ca**o, non me ne frega proprio niente”.

Perché la contessa è arrabbiata

Ma perché Patrizia De Blanck ha fato questa sfuriata contro gli autori del GF Vip? A spiegarlo, è lei stessa durante il suo sfogo. “Mi lasciate la luce accesa che sembra Broadway e non posso dormire la notte” spiega con toni molti accesi. Poi aggiunge minacciosa: “Io me ne vado, mi sono rotta i cog**oni, non posso rimanere in questa atmosfera”.

Alla scena assistono alcuni concorrenti, tra cui Enock che prova a farla calmare, invitandola a cambiare almeno le batterie del microfono, che lei continua a rifiutarsi di indossare. Ma lei rincara la dose: “Io non metto niente, non gliela do la soddisfazione a questi qua che mi fanno vivere nella me**a”. Un inizio scoppiettante, non c’è che dire!