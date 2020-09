Tommaso Zorzi: il malore e l'abbandono della casa

“Ho fatto 127 tamponi – ha esordito Tommaso Zorzi lamentandosi con un’autrice – piuttosto dimmi vai a casa. Se mi dici: ‘guarda, per te il Grande Fratello finisce qua’ almeno lo so. Mi avete detto 15 minuti e invece sono ore”.

La risposta fa capire la gravità della situazione: “Ti vorrei dare una risposta, la sto aspettando con te. Non finisce qua il Grande Fratello per te, non finisce qui. Ricordati che per noi non sei importante, di più. Pensala dal lato professionale, mettiti da questa parte, cerca di capire cosa sta accadendo per noi. Se tu fossi un autore, altro che ore ad aspettare. Sei un ragazzo intelligente. Prova a metterti nei nostri panni e capisci”.

foto: Kikapress