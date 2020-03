GF Vip, nuova lite tra Antonella Elia e Valeria Marini: ‘Mi hai dato un pugno’

Nuovo litigio tra Antonella Elia e Valeria Marini nella casa del GF Vip: ecco le accuse e gli insulti che sono volati tra le due showgirl

Nella casa del Grande Fratello VIP gli scontri tra Valeria Marini ed Antonella Elia sono ormai all’ordine del giorno e, anche stavolta, le due showgirl ne hanno dette e fatte di tutti i colori… Ma quale sarà stata la ragione del contendere, la goccia che ha finito per far traboccare il vaso?

Nuova lite tra Antonella Elia e Valeria Marini: “Non darmi pugni!”

Partiamo dall’inizio. Le due erano tranquillamente in cucina e, mentre Antonella Elia stava mettendo a posto una bottiglia d’olio in uno scaffale in alto è dovuta passare davanti a Valeria Marini che, però, si è mossa poco, finendo per tamponarla.

È a questo punto che la Elia è sbottata contro la collega showgirl: “Ma che fai? Mi dai le botte sulla schiena? Spostati! Muoviti con gentilezza! È inutile che mi dai i pugni nei reni!”

Il botta e risposta tra le due showgirl del GF VIP

La Marini ha tentato una lieve replica, abbozzando anche a delle scuse molto sommesse che, però, non sono state affatto gradite da Antonella, che ha continuato a borbottare contro Valeria.

È allora che quest’ultima è esplosa: “Tu stai superando i limiti! Tanto c’è il pubblico che vede! Sei un concentrato di cattiveria! Cos’hai fatto oltre che litigare e strappare i capelli? Già hai messo le mani addosso ad Aida Yespica, te lo ricordi che l’hai picchiata?”

Una serie di accuse, quelle di Valeria Marini, alle quali Antonella Elia ha risposto con un cinico sarcasmo: “Ah, che memoria! A sangue l’ho picchiata! Ma è la menopausa che ti rende così? Secondo me è questo. Tu ce l’hai il ciclo?”

Insomma, l’atmosfera del Grande Fratello sembra essere sempre più rovente e, ormai, la rissa tra le due sembra essere solo questione di tempo…

