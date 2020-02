GF Vip, furibonda lite tra Antonella Elia e Valeria Marini nella notte

A poche ore dall'ingresso nella casa del GF Vip di Valeria Marini, è già lite con Antonella Elia. Tra le due showgirl volano stracci...

Era prevedibile ed è successo: nella casa del GF Vip è scoppiata la prima lite tra Antonella Elia e Valeria Marini. Le due non si sopportano e non hanno mai nascosto la reciproca antipatia. E nelle scorse ore, dopo punzecchiature e battutine, la discussione è degenerata.

GF Vip, la lite tra Antonella Elia e Valeria Marini

Da quando è entrata in casa, Valeria ha iniziato a punzecchiare Antonella. Battutine che a quest’ultima non sono sfuggite, scatenando una reazione furiosa. In particolare, la Marini ha usato appellativi d’ispirazione cinematografica per riferirsi alla sua rivale, chiamandola Baby Jane e Bambola Assassina.

LEGGI ANCHE: — Antonella Elia murata viva in confessionale: guarda il video dello scherzo di Patrick

L’Elia non è rimasta impassibile davanti alle battutine della burrosa coinquilina: “Sei impazzita? Stai dando i numeri? Guarda che ti vengo vicina e ti zittisco di brutto. Ma questa è impazzita dopo un giorno” ha detto mentre si allontanava con Antonio Zequila.

Lo sfogo di Antonella Elia contro Valeria Marini è continuato nella piscina del GF Vip dove la showgirl ha rimproverato Zequila e Aristide: “Ma perché non mi difendete? Io non posso impazzire!”.

ha iniziato dinuovo l'esaurita di Antonella, adesso contro la Marini. Spero che questa volta verrà smerdata come si deve questa malata di mente Zequila si deve fare I fatti suoi#gvip4

#gfvip pic.twitter.com/IESac52BZp — Alfio (@alfio_777) February 26, 2020

Lo scontro in bagno

Ma non è finita qui. Le due si sono incontrate in bagno, sedute davanti allo specchio. “Lasciami in pace” chiede Antonella. “Tu non mi fai le minacce. ‘Vengo lì’ de cosa?” ha replicato Valeria.

“Ma se tu sbraiti come un’oca insultando le persone. Baby Jane, Bambola assassina…” ha continuato l’ex ragazza di Non è la Rai. “Ma chi ti insultava? Io parlavo di film, soffri di manie di protagonismo” ha detto l’altra.

Poi l’affondo finale della Marini: “Con me non funziona: è inutile che mi fai gli sguardi e mi minacci. La scorsa settimana hai provato a dire che Patrick ti aveva spinta e adesso… Tu a me le minacce non me le fai”.

Insomma, come previsto, la convivenza forzata di Antonella e Valeria nella casa del GF Vip sta già provocando le prime scintille. Gli amanti del trash ringraziano.