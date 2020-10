GF VIP, Gregoraci si sbottona con Pierpaolo: ‘Voglio fare l’amore con te’

Tra la showgirl e l'ex velino il feeling è palpabile e arriva una rivelazione bomba: ecco cosa ha raccontato Pierpaolo a Matilde Brandi

L’atmosfera si scalda -finalmente in senso romantico- al Gf Vip? Per adesso abbiamo visto molte litigate, confessioni amare e scene di riconciliazione, ma storie d’amore ancora nulla: l’onore di rompere il ghiaccio in questo senso potrebbe toccare a Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pratelli, molto vicini fin da subito.

Gf Vip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pratelli in love?

Tra Elisabetta e Pierpaolo è scattato da subito il feeling, complici anche giochi di abilità e prove che li hanno avvicinati fisicamente: il modello ha da subito dimostrato di subire il fascino di Elisabetta ed ha tentato in tutti i modi di farglielo capire.

LEGGI ANCHE: — La reazione di Flavio Briatore dopo la dichiarazione di Elisabetta Gregoraci: non la prende affatto bene. Cosa ha detto

Adesso la storia fra i due, ancora platonica, potrebbe aver fatto un deciso salto in avanti: Pierpaolo ha infatti raccontato a Matile Brandi di aver ricevuto una confessione alquanto “hot” proprio da Elisabetta.

“Lei mi ha detto una cosa, mi fa voglio fare l’amore con te” queste le parole di Pierpaolo, lette al labiale dagli attentissimi telespettatori del GF Vip: anche il riassunto comparso sul sito del Grande Fratello conferma la versione, pur senza riportare le esatte parole.

La reazione di Matilde Brandi, d’altronde, lascia poco spazio alle interpretazioni: è chiaro che l’ex velino ha condiviso con lei una notizia bomba.

La questione era stata già affrontata anche in puntata da Alfonso Signorini e in quella situazione Elisabetta aveva evitato di sbottonarsi troppo. Nelle ore successive poi la showgirl ha parlato molto con i compagni di Casa del rapporto finito con l’ex marito Flavio Briatore.

Intanto su Twitter è comparso già l’hastag dedicato alla coppia: #gregorelli. Se sono rose, come si dice, fioriranno in diretta tv!